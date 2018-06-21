С июля около миллиона пенсионеров получат прибавку к пенсии.

Об этом заявил вице-премьер-министр , передает пресс-служба правительства, передает со ссылкой на .

"С 1 июля увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Пенсионные выплаты возрастут примерно для 1 миллиона украинцев", - отметил Розенко.

Кроме того, запланировано еще одно повышение минимальных пенсий - с 1 декабря. Вследствии до 2019 года размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн.

"Но если у нас появится дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда, мы попробуем внепланово реализовать определенные пенсионные программы, как мы это сделали в октябре прошлого года", - отметил Розенко.

Политический консультант Руслан Бортник пояснил, что такое повышение не повлияет на качество жизни людей.

"Речь идет о выравнивании пенсии тех пенсионеров, которые привязаны к прожиточному минимуму. Они получат небольшие надбавки. По разным оценкам, от 1 до 700 гривен. В Украине сегодня около 10 миллионов пенсионеров. Это выравнивание пенсий для тех пенсионеров, которые получали ее по другой системе и после предыдущего повышения оказались в менее выигрышных условиях", - отметил он.

В Украине с начала 2018 года средний размер пенсии вырос на 38 грн. В мае пенсионеры в среднем получили 2517,82 грн.

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