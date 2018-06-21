На Донбассе в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск заметили колонну техники боевиков, которая двигалась со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Довжанский" на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), передает

"Также сообщается, что по имеющейся информации, в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещения колонны техники боевиков, не менее 15 грузовиков, двигавшихся со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Довжанский" на границе с Российской Федерацией", - сообщила украинская сторона СЦКК.

Напомним, боевики с начала суток продолжают обстреливать позиции ООС.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира