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Цуренко вышла в третий тур теннисного турнира в Бирмингеме
21.06.2018 19:49
Во втором круге теннисного турнира Nature Valley Classics в Бирмингеме украинка Леся Цуренко со счетом 1:6, 6:3, 6:3 обыграла российскую спортсменку Дарью Касаткину. Цуренко понадобилось для победы три сета Фото: ЕРА Общий счет: 1:6, 6:3, 6:3.Цуренко занимает в мировом рейтинге WTA 37-ю строчку, Касаткина – 14-ю.В третьем круге одиночного женского турнира в Бирмингеме сыграют две украинские теннисистки – Цуренко и Элина Свитолина, обыгравшая француженку Ализе Корне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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