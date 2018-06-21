Во втором круге теннисного турнира Nature Valley Classics в
Бирмингеме украинка Леся Цуренко со счетом 1:6, 6:3, 6:3 обыграла
российскую спортсменку Дарью Касаткину. Цуренко понадобилось для
победы три сета Фото: ЕРА Общий счет: 1:6, 6:3, 6:3.Цуренко
занимает в мировом рейтинге WTA 37-ю строчку, Касаткина –
14-ю.В третьем круге одиночного женского турнира в Бирмингеме
сыграют две украинские теннисистки – Цуренко и Элина
Свитолина, обыгравшая француженку Ализе Корне.
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