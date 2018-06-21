В Киевской области продан билет лотереи "Лото-Забава" с выигрышем в 300 тысяч гривен, сообщает со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Выигрышный лотерейный билет приобрели в городе Немешаево в киоске “Канцтовары” по адресу: ул.Заводская, 48а. Его хозяин стал главным победителем лотерейного конкурса “Парочка”.

Сообщается, что победитель для увеличения шансов на выигрыш в конкурсе заказал 5 дополнительных игровых комбинаций “Парочка”, что является максимальным количеством для одного лотерейного билета “Лото-Забава”.

Каждая “Парочка” — это сразу две игровые комбинации, а следовательно два шанса выиграть 300 тысяч гривен, напомнили в “М.С.Л.”.

Напомним, с начала года 14 игроков лотереи “Лото-Забавы” стали миллионерами и мультимиллионерами Украины.

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