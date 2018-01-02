Святки - это чудесная пора очистить свой уютный дом от негатива. Но вот как это сделать, узнайте в материале , передает

Очищение колокольчиком

Колокольный звон сам по себе очень эффективно отгоняет всякую нечисть. И даже не важно, массивные ли это церковные колокола, или же маленький ручной колокольчик. Одно условие, колокольчик должен быть серебряным. Просто повесьте его возле своей двери.

Оберег

Просто вынести из своей квартиры или дома весь негатив - этого мало. Нужно как-то сделать, чтобы он снова не накапливался и не возвращался. Для этой цели и служат обереги.

Вам понадобится 2 гвоздя и моток ниток. Теперь дожидаемся подходящего времени - 10 часов вечера, например, плюс-минус час. Вбиваем гвозди в дверной косяк прямо над порогом примерно на расстоянии в ладонь. Закрепляем нитку на одном из них, а потом начинаем наматывать ее на гвозди, приговаривая специальный клевета.

Очищение солью

Довольно эффективный народный метод, восходящий корнями еще в языческие традиции. Нужно купить обычную соль и часть денег пожертвовать на благотворительность. Далее берем соль и начинаем рассыпать ее щепотками по всем углам, приговаривая особый клевета. Немного соли надо оставить - она нам еще пригодится для "очищающей влажной уборки помещения", которую можно проводить через полчаса после того, как вы закончите "засевать". Пол мыть пока не надо - просто на следующий день тщательно сметите соль и выбросите ее.

Перед Новым годом хочется только самого нового, чистого и светлого. Также помните, что не стоит рассчитывать на то, что за день до праздника невероятными темпами вам удастся убрать каждый уголок квартиры. Уборку нужно распланировать и разделить на этапы.

Разберите свои вещи и разгрузите шкаф, перемойте все мелочи, тщательно вымойте все полы, приведите в порядок все сервизы и желательно их протрите а также вымойте хорошо кухню.

Встаньте в центре того пространства, которое вы собираетесь очищать. Мысленно наполните это пространство своим намерением. Затем начните интуитивно расчищать и протирать те участки, которые вам хочется очистить в первую очередь.

Уделите внимание : антресолям, шкафам;

: антресолям, шкафам; Переберите свои архивы, документы, гарантийные талоны, счета, квитанции, фотографии;

Разберитесь на книжных полках, выкиньте, подарите, сдайте в библиотеку или макулатуру;

Просмотрите кухонные шкафы, избавьтесь от треснутых чашек, от старых специй;

Разберите плиту от старых сковородок;

Просмотрите гардеробную, перестирайте и уберите вещи, которые не носите;

Загляните в холодильник, он олицетворяет изобилие в доме. Там должна быть чистота и порядок;

Постирайте шторы, отполируйте зеркала.

Особое внимание уделите комнатным растениям. Они же живые и также неразрывно связаны с хозяевами.

Помойте листья, удалите засохшие. Поливая растение, снова вспомните свое намерение. Растение будет транслировать его в мир.

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