В Киеве двое 22-х летних парней и 15-летняя девушка подозреваются в убийстве своего знакомого, которое последовало за кражей у него мобильного телефона. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции столицы.

Известно, что жительница Оболони обратилась к правоохранителям с просьбой помочь найти ее 32-летнего брата. Спустя время сотрудники уголовного розыска установили лиц, причастных к исчезновению. Подозреваемыми оказались трое.

Правоохранители установили, что злоумышленники предложили киевлянину выпить и таким образом заманили его в лесопарковую зону в Оболонском районе. Там его избили и забрали его мобильный телефон. После преступления, чтобы он не обратился в полицию, подельники решили его убить. Ножем нанесли ему ранения и оставили умирать в кустарнике.

Подозреваемых задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении тяжких преступлений, а именно по части 4 статьи 187 ("Разбой") и части 2 статьи 115"(Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. За совершенное молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщал svodka.net ранее, в ветеринарной клинике Киева мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил резню.

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