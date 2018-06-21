Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Запад "подлавливает" Россию из-за наличия у нее политических заключенных. Жириновский: Ни в какие сношения не нужно вступать, ни в международные, ни в какие-то другие Фото: ЕРА "1975 год, нас заставили подписать Хельсингское соглашение, где был третий самый опасный раздел, – права человека. На который нас хотели подлавливать, потому что у нас были политические заключенные. А мы с дуру взяли, подписали. И нас стали долбать. Зачем было в Хельсинки ехать вообще!" – заявил он.Лидер ЛДПР заявил, что России нельзя подписывать никаких соглашений."Ни в какие сношения не нужно вступать, ни в международные, ни в какие-то другие", – подчеркнул Жириновский.Он также возмутился, что выплата компенсаций пострадавшим от государства по решению ЕСПЧ ложится на плечи налогоплательщиков."Он дурак пошел на улицу, его схватили там, а я плачу ему деньги!", – подытожил политик.Хельсинкская декларация была подписана главами 35 государств (все европейские государства кроме Албании, а также США и Канада) в столице Финляндии.Договоренности закрепили политические и территориальные итоги Второй мировой войны, в том числе принцип нерушимости границ и невмешательство во внутренние дела иностранных государств. Страны также обязались извещать о военных учениях и крупных передвижениях войск, договорились о сотрудничестве в области экономики, науки, техники и защиты окружающей среды.Гуманитарная часть соглашений содержала обязательства по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право на труд, право на образование и медицинское обслуживание; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять свой внутренний и внешний политический статус.С 1998 года Европейский суд по правам человека взыскал с России почти €2 млрд компенсаций, пишет РБК. Большая часть из них выплачена за пытки, нарушения прав на справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность. В 2017 году Россия стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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