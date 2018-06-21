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"Дурак пошел на улицу, его схватили, а я плачу ему деньги". Жириновский призвал РФ не выполнять решения ЕСПЧ
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21.06.2018 20:04
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Запад "подлавливает"
Россию из-за наличия у нее политических заключенных.
Жириновский: Ни в какие сношения не нужно вступать, ни в
международные, ни в какие-то другие Фото: ЕРА "1975 год, нас
заставили подписать Хельсингское соглашение, где был третий самый
опасный раздел, – права человека. На который нас хотели
подлавливать, потому что у нас были политические заключенные. А мы
с дуру взяли, подписали. И нас стали долбать. Зачем было
в Хельсинки ехать вообще!" – заявил он.Лидер ЛДПР заявил,
что России нельзя подписывать никаких соглашений."Ни в какие
сношения не нужно вступать, ни в международные, ни в какие-то
другие", – подчеркнул Жириновский.Он также возмутился, что
выплата компенсаций пострадавшим от государства по решению ЕСПЧ
ложится на плечи налогоплательщиков."Он дурак пошел на улицу, его
схватили там, а я плачу ему деньги!", – подытожил
политик.Хельсинкская декларация была подписана главами 35
государств (все европейские государства кроме Албании, а также США
и Канада) в столице Финляндии.Договоренности закрепили политические
и территориальные итоги Второй мировой войны, в том числе принцип
нерушимости границ и невмешательство во внутренние дела иностранных
государств. Страны также обязались извещать о военных учениях и
крупных передвижениях войск, договорились о сотрудничестве в
области экономики, науки, техники и защиты окружающей
среды.Гуманитарная часть соглашений содержала обязательства по
вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы
передвижения, контактов, информации, культуры и образования, право
на труд, право на образование и медицинское обслуживание;
равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, определять
свой внутренний и внешний политический статус.С 1998 года
Европейский суд по правам человека взыскал с России почти €2 млрд
компенсаций, пишет РБК. Большая часть из них выплачена за пытки,
нарушения прав на справедливый суд, свободу и личную
неприкосновенность. В 2017 году Россия стала лидером по числу
признанных ЕСПЧ нарушений прав человека.
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