Комитет ЕС одобрил законопроект об использовании авторского права, который "может уничтожить Интернет, который мы знаем". Два противоречивых новых правила, известные как Статья 11 и Статья 13, вводят широкомасштабные новые изменения в работу сети, из-за которых, в частности, могут исчезнуть такие проявления онлайн-творчества, как мемы, передает со ссылкой на The Independent.

Так, статьи 11 и 13 законопроекта вызвали недовольство крупных интернет-компаний.

В частности Статья 13 была подвергнута критике за то, что она может заставить интернет-компании "запретить мемы". Статья требует, чтобы все сайты проверяли изображения, чтобы удостовериться, что те не нарушают авторское право.

Это означает, что веб-сайты будут вынуждены удалять мемы, которые используют изображения, кадры из фильмов или телевизионных шоу.

В случае с 11 статьей, интернет-компании должны будут платить за использование фрагментов чужих работ. Так, Google и Twitter часто размещают фрагмент статьи или иной работы. По новым правилам, для использования этих фрагментов будет требоваться согласие.

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