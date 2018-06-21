Украинский режиссер Олег Сенцов в колонии в Лабытнанги находится под постоянным контролем медиков, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ФСИН: В колонии в Лабытнанги Сенцову проводится поддерживающая терапия Фото: pchikov / Telegram "Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений", – отметили в управлении. Сенцов находится под постоянным контролем медиков, от которого он не отказывался. Состояние украинца оценивается как удовлетворительное, отметили в ведомстве.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – на встречу к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.Сегодня омбудсмен предположила, что Сенцова кормят насильственно. Она добавила, что у режиссера проблемы с сердцем и почками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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