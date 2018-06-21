|Суд по делу экс-беркутовцев допросил еще двух свидетелей и перенес заседание на июль
|21.06.2018 20:13
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Святошинский районный суд Киева сегодня допросил еще двух свидетелей по делу по обвинению в расстрелах активистов Майдана в феврале 2014 5 бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" и объявил перерыв на начало июля, передает корреспондент
"Следующее заседание у нас назначено на следующей неделе, но в
связи с тем, что у нас запланированы для судей психологические
тесты, суд объявляет перерыв в заседании до 11.30 3 июля", - сказал
председательствующий суда присяжных Сергей Дячук.