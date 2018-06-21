В Украине индекс потребительского доверия в первом квартале 2018 года снизился на 3 пункта - до 58 пунктов, передает со ссылкой на .

"Потребители остаются осторожными в расходах. Поскольку уровень их уверенности является самым низким в Европе. Однако даже в условиях потребительского пессимизма бизнес с оптимизмом смотрит в будущее", - говорит генеральный директор Nielsen в Украине и Беларуси Вайос Диморагас, пишет Інтерфакс.

По результатам исследования The Conference Board Global Consumer Confidence Survey, это первое ухудшение потребительских настроений за последний полтора года. С третьего квартала 2016-го они постоянно росли и поднялись с 50 до 61 пункта.

Индекс исчисляется по трем показателям: оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровень финансового благополучия в ближайшие 12 месяцев и готовность тратить деньги в данный момент.

Снижение индекса потребительского доверия объясняется снижением показателей уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги. Так, количество потребителей, которые считают, что Украина не выйдет из кризиса в ближайшие 12 месяцев, повысилась до 77% в начале 2018 года.

Больше только украинцев беспокоят рост тарифов на коммунальные услуги и война. В пятерку причин для переживания вошли здоровья, экономика и рост цен на продукты питания.

По данным исследования, 28% украинских потребителей не имеют свободных средств после покупки товаров первой необходимости. Те, кто тратит их на новую одежду, отпуск, делают сбережения и отдыхают вне дома.

Украина находится в десятке стран, граждане которых тратят на продукты больше только. Ежемесячно украинцы тратят на еду около 38% своих доходов, согласно подсчетам аналитиков из .

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