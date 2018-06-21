|На оккупированной территории Луганской области наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали перемещение 15 грузовиков с техникой боевиков
|21.06.2018 20:21
|
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/392220297937259
Так, наблюдатели подтвердили расположение 18 гаубиц разного калибра к юго-западу от оккупированного Луганска. Кроме того, близко населенного пункта Шимшиновка Луганской области наблюдатели миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации, а также подтвердили факты расположения военной техники в жилых кварталах населенных пунктов Новоласпа Донецкой области и Первомайска Луганской области."Указанное свидетельствует об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.
Поделитесь статьей с друзьями