Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжают выявлять факты размещения значительного количества средств огневого поражения на временно неподконтрольной Украине части Донбасса. Украинская сторона СЦКК: РФ пополняет запас боевиков средствами поражения Фото: ЕРА (архив) "Наблюдатели СММ продолжают выявлять факты расположения пророссийскими боевиками значительного количества средств огневого поражения на временно неподконтрольной территории правительства Украины", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/392220297937259 Так, наблюдатели подтвердили расположение 18 гаубиц разного калибра к юго-западу от оккупированного Луганска. Кроме того, близко населенного пункта Шимшиновка Луганской области наблюдатели миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации, а также подтвердили факты расположения военной техники в жилых кварталах населенных пунктов Новоласпа Донецкой области и Первомайска Луганской области."Указанное свидетельствует об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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