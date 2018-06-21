Фракция "Блока Петра Порошенко" выдвигает на пост министра по делам ветеранов нардепа от БПП и бывшего пресс-секретаря Порошенко Ирину Фриз.

Об этом в кулуарах сообщил заместитель руководителя президентской фракции Алексей , передает со ссылкой на .

"Сегодня на заседании часть "Блока Петра Порошенко" единогласно выдвинула в министры по делам ветеранов нашу коллегу, народного депутата Ирину Фриз. Наша часть предлагает именно ее кандидатуру. Как руководитель делегации Украины в Парламентской ассамблее она имеет необходимый контакт с западными партнерами. Как член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны профильно занималась этими вопросами несколько лет. Человек много усилий приложил для принятия важных военных законов, например относительно сил специальных операций", - сказал .

Он выразил надежду, что министерство будет создано найбличим время.

"Возможно, это вопрос следующей сессионной недели. Хотелось бы завершить до каникул", - добавил нардеп.

27 февраля обратилась в с требованием создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство по делам ветеранов.

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