Кассационный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность решения вынесенного судами первой и второй инстанции по иску НАБУ о признании недействительным договора, по которому "Укрзализныця" потеряла 26,7 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба НАБУ, передает

"Речь идет о закупках в 2015 году ГП "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (далее ГП "УПП УЗ") на сумму более 150 млн грн, без проведения процедур конкурсных торгов, в интересах поставщиков такой продукции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, детективы НАБУ установили, что должностные лица ГП "УПП УЗ", будучи осведомленными о украинском производителе метизной продукции, пренебрегли своим долгом провести открытые конкурсные торги и приобрести продукцию по наименьшей цене. Зато они осуществили закупку вопреки Закону Украины "Об осуществлении государственных закупок", в результате чего продукция была поставлена ​​от четырех посредников, а "Укрзализныця" переплатила в их пользу 26,7 млн грн, что подтверждено соответствующими судебными экспертизами.

Посредники покупали метизную продукцию, которую потом, с наценкой более 40% перепродавали ГП "УПП УЗ". Причем, руководство последнего было осведомлено об этой схеме закупок. Ведь продукция от заводов-производителей поставлялась непосредственно к путевым станциям Укрзализныци, а между посредниками и ГП "УПП УЗ" происходили исключительно документальные операции.

По версии сыщиков Национального бюро, такая схема сознательно реализована ее участниками и была направлена ​​на завладение денежными средствами Укрзализныци в отдельно крупных размерах.

Как сообщал САП направила в суд обвинительный акт по делу о госзакупках в "Укрзализныци".

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