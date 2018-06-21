|Дело Януковича: суд перенесли на 22 июня
|21.06.2018 20:33
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Оболонский районный суд города сегодня, 21 июня, перенес рассмотрение дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича на 22 июня. Об этом объявил судья Владислав Девятко, передает со ссылкой на .
"Суд постановил перенести рассмотрение дела на завтра на 10.00", - сказал он.
Так, сегодня сторона защиты не обеспечила явку ни одного свидетеля в зал суда.
Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что прежний премьер-министр Украины Николай готов дать показания в суде, и сейчас с ним согласовывают график. Охранники Януковича Бернадский и Кобзарь также готовы свидетельствовать в суде.
Напомним, ранее Оболонский районный суд перенес рассмотрение дела относительно госизмені Виктора Януковича на 21 июня.
Ранее, 8 июня, Оболонский районный суд допросил свидетеля стороны защиты Владимира Павленко, бывшего начальника штаба охраны президента-беглеца.
В ходе допроса Павленко заявил, что в 2014 году вроде бы планировался теракт. Он также заявлял, что на Януковича планировалось покушение.
Прокурор Руслан Кравченко заявил, что свидетель Владимир Павленко в своих показаниях "не искренен". По его мнению, Павленко говорит неправду, поскольку многие его показаний не совпадают с показаниями других свидетелей.