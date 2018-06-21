Национальные футбольные сборные Дании и Австралии провели очный поединок в Самаре в рамках второго тура чемпионата мира квартета С, передает корреспондент .

Йоргенсен в стартовые 10 минут баталии вывел на комфортную ударную позицию полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, который пробил в одно касание под перекладину ворот - 1: 0.

Ближе к перерыву представитель Дании Поульсен сыграл рукой в ​​собственной штрафной и главный арбитр после видео повтора указал на 11-метровую отметку. Капитан австралийцев Йединак ​​развел мяч и голкипера Шмейхеля по разным углам, установив окончательный счет на табло - 1:1.

Таким образом, Дания с 4 очками вышла на первое место в группе С, австралийцы получили первый зачетный балл.

Добавим, что в другом матче группы С сразятся Франция и Перу.

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