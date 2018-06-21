Отец гонщика NASCAR Джоунса вытащил сына из горящего автомобиля. Видео
21.06.2018 20:39
В ходе гонок NASCAR в США загорелся автомобиль одного из гонщиков
Майка Джоунса. Запись инцидента, который произошел 16 июня,
обнародован на YouTube-канале TMRacingVideos. Авто охватил огонь
после столкновения с другим автомобилем. Отец Джоунса Дин, который
также является крю-чифом команды сына, выбежал на трассу и помог
гонщику выбраться из горящей машины. Когда тот оказался в
безопасности, Дин Джоунс вернулся, чтобы включить систему
пожаротушения. К тому моменту подъехали пожарные, которые помогли
справиться с огнем. | случай произошел 16 июня Скриншот:
TMRacingVideos / YouTube видео
Видео: TMRacingVideos / YouTube