В ходе гонок NASCAR в США загорелся автомобиль одного из гонщиков Майка Джоунса. Запись инцидента, который произошел 16 июня, обнародован на YouTube-канале TMRacingVideos. Авто охватил огонь после столкновения с другим автомобилем. Отец Джоунса Дин, который также является крю-чифом команды сына, выбежал на трассу и помог гонщику выбраться из горящей машины. Когда тот оказался в безопасности, Дин Джоунс вернулся, чтобы включить систему пожаротушения. К тому моменту подъехали пожарные, которые помогли справиться с огнем. | случай произошел 16 июня Скриншот: TMRacingVideos / YouTube видео Видео: TMRacingVideos / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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