В Румынии руководитель правящей партии (PSD) Ливиу Драгня лишен свободы на 3 года и 6 месяцев по обвинению в злоупотреблении властью, передает со ссылкой на realitatea.ro.

Лидер Социально-демократической партии (PSD) Румынии Листу Драгня признан виновным по обвинению в подстрекательстве и злоупотреблении властью.

Отметим, что DNA ходатайствовало о 7 годах лишения свободы. Также сообщается, что Драгня рассчитывал на денежное взыскание.

Решение неокончательное и может быть обжаловано в суде.

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