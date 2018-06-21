Диетологи считают, что появление лишних килограммов в области живота может быть вызвано многими причинами. Среди них - генетика, менопауза или развитие поликистоза, передает Телеграф .

В таких случаях следует обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование.

Однако не только генетические факторы или заболевания могут влиять на идеальный пресс человека. Эксперты уверяют, что стрессы и недосыпание - вот что вредит фигуре не меньше, как переедание. Поэтому специалисты посоветовали, как можно убрать лишние килограммы на животе.

Первое, что стоит сделать привычкой - это физическая нагрузка (перед началом тренировки проконсультируйтесь с врачом). Правильно подобранный комплекс упражнений поможет сделать тело идеально стройным. Но не только походы в спортивный зал могут помочь получить желаемый результат: не менее эффективными являются бег или ходьба.

В то же время обратите пристальное внимание на то, сколько часов вы спите. Ведь сон, который длится менее 5 часов, побуждает организм к накоплению висцерального жира. Кроме этого, недосыпание вызывает частое чувство голода, что тоже приводит к набору лишнего веса.

По словам экспертов, во время похудения полезно пить зеленый чай и обогатить рацион полиненасыщенными жирами, которые содержатся в орехах, семенах, рыбе и авокадо. Напиток не только тонизирует, но и помогает терять лишние килограммы благодаря катехину, а полиненасыщенные жиры - наращивать мышечную ткань.

Как сообщал svodka.net ранее, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что во время жары лучше не употреблять сладкие и холодные напитки , так как они способствуют развитию кариеса и "кормят" пустыми калориями.

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