Сторона защиты завтра обещает организовать допрос в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории оккупированной АР Крым в Оболонском районном суде города Киева личного охранника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Бернадского. Об этом сообщили в адвокатской конторе, которая осуществляет защиту Януковича.

"Завтра планируется допрос Бернадского", - сказали в адвокатской компании.

Напомним, сегодняшнее судебное заседание в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство по госизмене Януковича, было отложено из-за необеспечения стороной защиты явки свидетелей со стороны стороны защиты.

Как сообщал 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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