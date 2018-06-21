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Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что
департаментом "К" СБУ пугают инвесторов, конкурентов и "скоро
начнут пугать детей". Найем: Пока у СБУ будут есть полномочия,
будут возникать все новые схемы по изнасилованию бизнеса Фото:
School of Public Management UCU / Facebook ."Департамент "К" СБУ
прославился не блестящими спецоперациями в тылу врага, не
обличением сети иностранных шпионов и не задержанием
высокопоставленного "крота". Департамент "К" – это подразделение,
которое занимается борьбой с коррупцией и организованной
преступностью, которым пугают инвесторов, конкурентов и скоро
начнут пугать детей. Но если посмотреть глубже, департамент "К" –
это квинтэссенция зрады в сфере государственной безопасности", –
написал он.Нардеп отметил, что в подразделении работает множество
сотрудников, которые достойно проявили себя в операциях по защите
национальных интересов и не один месяц провели на фронте."Но
специфика работы СБУ такова, что нам редко становятся известны о
результатах ее работы, подробности проведенных операций или
арестов. А вот демонстративная и открытая война с бизнесом,
давление на предпринимателей и демонстративная роскошь
руководителей отдельных департаментов, например "К", – это все на
виду", – подчеркнул Найем.По мнению нардепа, судят про службу по ее
негативным проявлениям."Именно из-за этих руководителей мы не верим
в блестящие спецоперации по "убийству" [российского журналиста
Аркадия] Бабченко. Именно из-за их тайных деклараций рядовые
сотрудники СБУ на фронте грустно опускают глаза, когда их
спрашиваешь про "экономику". И именно такие назначения стали
причиной того, что "СБУшник" звучит как оскорбление", – заявил
он.По мнению нардепа, существование департамента "К" не
соответствует стандартам большинства цивилизованных стран."Функция
Службы – защита национальной безопасности, в рамках
разведывательной и контрразведывательной деятельности. Точка. Все
остальное – это лишняя работа, от которой в здоровой системе СБУ
должна была бы отказываться, передавая тем, кто за это отвечает.
Потому что это отвлекает ресурсы и время от главной задачи
спецслужбы воюющей страны – защиты национальной безопасности. И до
тех пор, пока у СБУ будут есть такие полномочия, в чьей-то больной
фантазии будут возникать все новые и новые схемы по изнасилованию
бизнеса, инвесторов и страны в целом", – отметил он.Найем добавил,
что в сложившейся ситуации виноваты политики, которые наделяют СБУ
функциями следствия и пользуются услугами департаментов, которые
эти функции реализовывают."Сегодня это сделали депутаты БПП и
"Народного фронта", не воспользовавшиеся возможностью раз и
навсегда лишить СБУ таких полномочий, перевести сотрудников
департамента "К" на выполнение настоящих, боевых задач в
разведывательных и контрразведовательных подразделениях и дать
бизнесу немного выдохнуть", – подытожил он.Сегодня
Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности.
Его поддержали 248 народных депутатов.Служба безопасности
Украины наделена следующими полномочиями: противодействие
разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с
терроризмом, контрразведывательная защита государственного
суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности,
оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности,
экономической и информационной безопасности государства, объектов
критической инфраструктуры. Ряд рассмотренных парламентом
правок касался требования лишить СБУ функций в сфере экономики
и борьбы с коррупцией. По мнению депутатов, ведомство использует
их, чтобы давить на бизнес и требовать взятки. В окончательном
варианте у СБУ не осталось функций в борьбе с коррупцией, а само
ведомство теперь подотчетно парламенту. При этом в законе за СБУ
оставили "защиту экономической безопасности государства".
отмечает "ВВС Україна".
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