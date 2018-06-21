Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем заявил, что департаментом "К" СБУ пугают инвесторов, конкурентов и "скоро начнут пугать детей". Найем: Пока у СБУ будут есть полномочия, будут возникать все новые схемы по изнасилованию бизнеса Фото: School of Public Management UCU / Facebook ."Департамент "К" СБУ прославился не блестящими спецоперациями в тылу врага, не обличением сети иностранных шпионов и не задержанием высокопоставленного "крота". Департамент "К" – это подразделение, которое занимается борьбой с коррупцией и организованной преступностью, которым пугают инвесторов, конкурентов и скоро начнут пугать детей. Но если посмотреть глубже, департамент "К" – это квинтэссенция зрады в сфере государственной безопасности", – написал он.Нардеп отметил, что в подразделении работает множество сотрудников, которые достойно проявили себя в операциях по защите национальных интересов и не один месяц провели на фронте."Но специфика работы СБУ такова, что нам редко становятся известны о результатах ее работы, подробности проведенных операций или арестов. А вот демонстративная и открытая война с бизнесом, давление на предпринимателей и демонстративная роскошь руководителей отдельных департаментов, например "К", – это все на виду", – подчеркнул Найем.По мнению нардепа, судят про службу по ее негативным проявлениям."Именно из-за этих руководителей мы не верим в блестящие спецоперации по "убийству" [российского журналиста Аркадия] Бабченко. Именно из-за их тайных деклараций рядовые сотрудники СБУ на фронте грустно опускают глаза, когда их спрашиваешь про "экономику". И именно такие назначения стали причиной того, что "СБУшник" звучит как оскорбление", – заявил он.По мнению нардепа, существование департамента "К" не соответствует стандартам большинства цивилизованных стран."Функция Службы – защита национальной безопасности, в рамках разведывательной и контрразведывательной деятельности. Точка. Все остальное – это лишняя работа, от которой в здоровой системе СБУ должна была бы отказываться, передавая тем, кто за это отвечает. Потому что это отвлекает ресурсы и время от главной задачи спецслужбы воюющей страны – защиты национальной безопасности. И до тех пор, пока у СБУ будут есть такие полномочия, в чьей-то больной фантазии будут возникать все новые и новые схемы по изнасилованию бизнеса, инвесторов и страны в целом", – отметил он.Найем добавил, что в сложившейся ситуации виноваты политики, которые наделяют СБУ функциями следствия и пользуются услугами департаментов, которые эти функции реализовывают."Сегодня это сделали депутаты БПП и "Народного фронта", не воспользовавшиеся возможностью раз и навсегда лишить СБУ таких полномочий, перевести сотрудников департамента "К" на выполнение настоящих, боевых задач в разведывательных и контрразведовательных подразделениях и дать бизнесу немного выдохнуть", – подытожил он.Сегодня Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности. Его поддержали 248 народных депутатов.Служба безопасности Украины наделена следующими полномочиями: противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борьба с терроризмом, контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической инфраструктуры. Ряд рассмотренных парламентом правок касался требования лишить СБУ функций в сфере экономики и борьбы с коррупцией. По мнению депутатов, ведомство использует их, чтобы давить на бизнес и требовать взятки. В окончательном варианте у СБУ не осталось функций в борьбе с коррупцией, а само ведомство теперь подотчетно парламенту. При этом в законе за СБУ оставили "защиту экономической безопасности государства". отмечает "ВВС Україна". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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