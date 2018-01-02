Результаты судебно-медицинской экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, которое нашли 1 января, правоохранители пока не получили, сообщил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович. Ноздровская пропала 29 декабря, ее тело нашли 1 января Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Уже около 50 человек допросили и будем работать в дальнейшем. Создана мощная следственно-оперативная группа, которой руководит непосредственно начальник главного управления полиции Киевской области. Под его контролем проводятся все меры", – отметил он.Жукович отказался говорить, кого правоохранители допросили и какую информацию они получили.Он сообщил, что результатов судебно-медицинской экспертизы пока нет.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря.Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Бывший жених правозащитницы Виталий Сергеев сообщил, что его допросили в качестве свидетеля. На допросе он сослался на статью 63 Конституции Украины, которая позволяет не свидетельствовать против себя.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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