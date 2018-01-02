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В полиции сообщили, что по делу о гибели правозащитницы Ноздровской допросили около 50 человек
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02.01.2018 12:27
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Результаты судебно-медицинской экспертизы тела правозащитницы Ирины
Ноздровской, которое нашли 1 января, правоохранители пока не
получили, сообщил пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в
Киевской области Николай Жукович. Ноздровская пропала 29 декабря,
ее тело нашли 1 января Фото: Ірина Ноздровська / Facebook "Уже
около 50 человек допросили и будем работать в дальнейшем. Создана
мощная следственно-оперативная группа, которой руководит
непосредственно начальник главного управления полиции Киевской
области. Под его контролем проводятся все меры", – отметил
он.Жукович отказался говорить, кого правоохранители допросили и
какую информацию они получили.Он сообщил, что результатов
судебно-медицинской экспертизы пока нет.1 января в реке в
Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской,
которая пропала 29 декабря.Полиция начала уголовное
производство по статье об умышленном убийстве.Бывший жених
правозащитницы Виталий Сергеев сообщил, что его допросили в
качестве свидетеля. На допросе он сослался на статью 63 Конституции
Украины, которая позволяет не свидетельствовать против
себя.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года.
Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.
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