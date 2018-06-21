Президент Украины Петр Порошенко снял российском омбудсмену Татьяне Москальковой запрет на въезд в Украину, чтобы она могла посетить удерживаемых россиян. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Громадського", передает

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала Денисова.

Омбудсмен также напомнила, что согласно договоренностям Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным, визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к удерживаемым Россией украинцам.

Ранее Денисовой в РФ поставили условие для встречи с Сенцовым.

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