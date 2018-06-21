Первый за два года отчет правительства означает, что премьер Владимир Гройсман перестал устраивать президента Петра Порошенко,передает со ссылкой на .

Такое мнение высказал народный депутат Виктор в эфире одного из телеканалов.

"Не Гройсман оттягивает отчет. Так сложилась политическая конъюнктура, что Порошенко не нужно было, чтобы Гройсман отчитывался... Президент привык заниматься византийщиной в Украине. Помогая не проходить процедуру отчета он показал, что модерирует в парламенте все политические силы и имеет возможность этого не делать. В этом году конъюнктура изменилась и они будут отчитываться", - сказал .

Он отметил, что отчет - это политическая составляющая. Он либо устраивает Банковую, либо нет.

"Постал вопрос отчета - скорее только, не все так в отношениях между Банковой и Грушевского", - констатировал .

Нынешний не докладывал о выполнении своей деятельности в течение последних двух лет. 20 июня правительство выступило перед комитетом по вопросам экономической политики. 6 июля Гройсман с министрами должны отчитываться перед Верховной Радой.

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