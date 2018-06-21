В Киеве на Почтовой продолжат археологические раскопки. В дальнейшем артефакты планируют законсервировать, а саму Почтовую превратить в "публичное пространство". Об этом говорится в сообщении на сайте Киевсовета, передает

"Цель этого документа - сохранение артефактов, найденных при раскопках, продолжение археологических работ и организация на этом месте публичного пространства! Принятие этого решения позволит - исключительно в рамках закона - продолжить археологические исследования с последующей музеефикацией находок на Почтовой. Чтобы сохранить археологические артефакты для будущих поколений", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно решению, предлагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок и определить объекты культурного наследия, подлежащие консервации и музеефикации на месте. А также - провести открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

Пока будет продолжаться конкурс, Киевсовет не будет вносить любые изменения с целевым назначением собственника или землепользователя участка на Почтовой площади.

"Также, не позднее, чем через 6 месяцев, КГГА должна обеспечить восстановление археологических раскопок с привлечением международных экспертов и организовать все необходимое для консервации предметов археологии, подлежащих музеефикации на месте", - отметил депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Кроме того, решение предусматривает создание в сфере управления КГГА коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии". В новом КП будут работать специалисты, которые будут осуществлять квалифицированную консервацию и музеефикацию находок на Почтовой площади.

Как сообщал в сентябре 2015 года во время проведения раскопок на Почтовой площади в Киеве исследователи обнаружили археологические находки, датируемые серединой 17 века.

Кроме того, зимой 2015 года во время строительства на Почтовой площади был обнаружен культурный слой глубиной 7-8 метров, что соответствует примерно 11-13 вв.

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