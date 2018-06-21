В конце июня советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит российскую столицу

Об этом рассказал представитель Совета по нацбезопасности Гарретт Маркуис.

"25-27 июня ... Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также поедет в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным" , - анонсировал Маркуис.