|Советник Трампа приедет в Москву обсудить встречу с Путиным
|21.06.2018 21:07
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В конце июня советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит российскую столицуСоветник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в конце июня приедет в Москву, где будет обсуждать организацию саммита Россия-США.
Фото: из свободных источников
Об этом рассказал представитель Совета по нацбезопасности Гарретт Маркуис.
"25-27 июня ... Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также поедет в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным", - анонсировал Маркуис.
Напомним, в начале июня стало известно, что власть президента США Дональда Трампа работает над подготовкой встречи главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным, между главных вопросов которой, в частности, будет ситуация в Украине.
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