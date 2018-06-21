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Советник Трампа приедет в Москву обсудить встречу с Путиным
21.06.2018 21:07
Советник Трампа приедет в Москву обсудить встречу с Путиным
В конце июня советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит российскую столицу
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в конце июня приедет в Москву, где будет обсуждать организацию саммита Россия-США.
Советник Трампа приедет в Москву обсудить встречу с Путиным Фото: из свободных источников

Об этом рассказал представитель Совета по нацбезопасности Гарретт Маркуис.

"25-27 июня ... Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме для обсуждения вопросов национальной безопасности, а также поедет в Москву для обсуждения потенциальной встречи между президентами Трампом и Путиным", - анонсировал Маркуис.

Напомним, в начале июня стало известно, что власть президента США Дональда Трампа работает над подготовкой встречи главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным, между главных вопросов которой, в частности, будет ситуация в Украине.

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