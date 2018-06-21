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В США считают, что Европа становится зависимой от российского газа
21.06.2018 21:10

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" причиняют убыток западным странам. Об этом он сказал, выступая в Брюсселе, передает Интерфакс-Украина.

"Строительство газопроводов таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивает зависимость Европы от российских энергетических монополистов. Это причинит убыток Западу", - сказал он, выступая в Брюсселе.

Он уточнил, что США и Европа разделяют общие интересы, между которых - стремление избавить Европу от "российского энергетического шантажа", а также привлечь Россию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, Польша призвала Европейский союз ускорить работу над правилами, которые должны усложнить строительство газопровода "Северный поток-2"

 

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