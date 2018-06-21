С июля 2017 по май 2018 года из Крыма в Сирию поставили не менее 170 тысяч тонн зерна, сообщает Reuters

Об этом говорится в расследовании информагентства Reuters, обнародованном в четверг, 21 июня, пишет DW.

Как отмечает агентство со ссылкой на портовые данные и свои источники, за период с июля 2017 года по май 2018 годв не менее 10 кораблей поставили 170 тыс. тонн зерна в Сирию.

Поставка зерна из Крыма оказывает поддержку правительства Асада, поскольку собственное производство там пострадало от военных действий. Производство же хлеба в Сирии субсидирует государство. Поставки продовольствия в Сирию не запрещены западными санкциями, но ограничения на банковские операции и замораживание активов не позволяют многим зерновым трейдерам работать с правительством Асада. Крым также находится под западными санкциями со времен аннексии его Россией в 2014 году, и его доступ на многие экспортных рынков заморожен.

В министерстве сельского хозяйства России на требование Reuters по увеличению экспорта зерна из Крыма ответили, что это стало возможным благодаря лучшим урожаям на фоне господдержки региона с РФ. Зато отраслевые источники отметили, что торговля с внесенными в черный список сирийскими и другими кораблями позволяет Крыма отгрузить зерно, которое ему из-за санкций больше некуда поставить. Крым производит около 1,4 млн тонн зерна в год, из которых один миллион тонн - это его экспортный потенциал.

По данным одного из собеседников агентства, источник финансирования поставок в Сирию непонятное, но это позволило Крыму увеличить загрузку своих черноморских портов после того, как они оказались под международными санкциями.

Во второй половине прошлого года Крым экспортировал 428 500 тонн зерна, тогда как за сезон 2016-2017 годов было вывезено 288 тыс. Тонн зерна, сообщает агентство.

Как отмечается со ссылкой на портовые данные и информацию из систем отслеживания кораблей, ряд кораблей поставили зерно из Крыма непосредственно в сирийский порт Тартус, где у России есть военно-морская база. Некоторые другие грузы пошли в Ливан и затем были перенаправлены в Сирию, сказали источники в транспортной отрасли. Ливан стал крупнейшим покупателем зерна из Крыма в июле-декабре 2017 года, получив 175 тыс. Тонн, тогда как в Сирию экспортировали за это время 75 тыс. Тонн.

Как сообщает агентство со ссылкой на "региональных чиновников", Сирия не может заплатить за крымское зерно деньгами, следовательно будет рассчитываться оливковым маслом и овощами.