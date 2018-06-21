Горилла Коко по словам ученых могла использовать более тысячи
знаков. Она умерла в возрасте 46 лет. Коко и ее учитель доктор
Пенни Паттерсон Фото: koko.org "Коко как посланник всех горилл и
образец межвидовой коммуникации и эмпатии коснулась жизней
миллионов. Ее любили и по ней будут очень скучать", –
говорится в сообщении.Представительница подвида западных горилл,
Коко всю жизнь провела в неволе в Калифорнии. В 1972 году с
годовалой гориллой начала работать исследовательница Фрэнсин
Паттерсон. Паттерсон учила Коко модифицированной версии
американского языка жестов и утверждала, что обезьяна научилась
использовать более тысячи знаков и понимала около двух тысяч
английских слов.
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