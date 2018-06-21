Завтра, 22 июня, днем ​​в столице ожидается кратковременные дожди, грозы, во время которых шквалы ветра будут достигать 17-22 м/с. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает

В общем синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью без осадков. Температура - 28-30°.

Дожди и грозы также возможные 23-24 июня. При этом температура воздуха днем ​​упадет до 17-19°.

25-26 июня в столице преимущественно без осадков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира