Джерела, близькі до сім'ї Кріштіану Роналду, переконані, що в серпні у футболіста та його нареченої буде весілля. Тепер же ЗМІ задалися питанням, чи не вагітна вдруге Джорджина, адже її животик доволі покруглішав. А поки ми всі гадаємо, так чи ні, Родрігес похвалилася красивою каблучкою.







Прикрасу обраниця Роналду показала на московському стадіоні під час Чемпіонату світу з футболу - 2018.



Нагадаємо, про відносини Кріштіану Роналду і Джорджіни Родрігес стало відомо у вересні 2016 року, а півроку тому кохана футболіста народила йому дочку.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Анна Седокова у леопардовому купальнику показала апетитні сідниці (ФОТО)

Єва Лонгорія розсекретила ім'я новонародженого сина

Оля Полякова позує лише в стрінгах (ФОТО)



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура роналду футболіста читайте родрігес показала Теги: події