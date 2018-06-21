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Наречена Роналду похизувалась каблучкою (ФОТО)
21.06.2018 21:16
Джерела, близькі до сім'ї Кріштіану Роналду, переконані, що в серпні у футболіста та його нареченої буде весілля. Тепер же ЗМІ задалися питанням, чи не вагітна вдруге Джорджина, адже її животик доволі покруглішав. А поки ми всі гадаємо, так чи ні, Родрігес похвалилася красивою каблучкою.

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Прикрасу обраниця Роналду показала на московському стадіоні під час Чемпіонату світу з футболу - 2018.

Нагадаємо, про відносини Кріштіану Роналду і Джорджіни Родрігес стало відомо у вересні 2016 року, а півроку тому кохана футболіста народила йому дочку.

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