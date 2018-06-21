|Наречена Роналду похизувалась каблучкою (ФОТО)
|21.06.2018 21:16
|
Прикрасу обраниця Роналду показала на московському стадіоні під час Чемпіонату світу з футболу - 2018.
Нагадаємо, про відносини Кріштіану Роналду і Джорджіни Родрігес стало відомо у вересні 2016 року, а півроку тому кохана футболіста народила йому дочку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Анна Седокова у леопардовому купальнику показала апетитні сідниці (ФОТО)
Єва Лонгорія розсекретила ім'я новонародженого сина
Оля Полякова позує лише в стрінгах (ФОТО)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями