Самые резонансные законодательные новации 2018 года связаны с социальной сферой

Продление срока выплаты маткапитала, пособия за первенцев, дешевая по российским меркам ипотека для многодетных, "налоговая амнистия" – законодатели, часто с подачи президента, завершили год на позитивной ноте. Но другие законы могут сделать жизнь россиян дороже.

Социальные выплаты

В 2018 г. пенсионные накопления россиян вновь будут заморожены. Согласно подписанному президентом закону, мера продлена до 2020 г. Принятие проекта позволит направить на финансирование страховой части пенсии на 304,55 млрд руб. больше. Впервые накопительная часть пенсии была "заморожена" в 2014 г.

Страховые пенсии с 1 января 2018 г., включая фиксированную выплату неработающих пенсионеров, будут увеличены на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 руб. (в 2017 г. – 78,58 руб.).

По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 руб., среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – 14 329 руб. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 г. будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%.

В августе 2018 г. Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 г. пенсионеров. Напомним, общий порядок индексации пенсий на них не распространяется.

В 2018 г. появится новая группа получателей социальных пенсий, согласно поправкам в федеральный закон, пенсии будут получать дети, от которых отказались родители. До 18 лет им положено ежемесячно 10 068 руб., в случае поступления в вуз на очное отделение, выплаты сохранятся до достижения 23 лет.

Со следующего года вступят в силу поправки в законы "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" и "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в соответствии с которыми вводятся выплаты за первого и второго ребенка (за второго – из средств материнского капитала).

Право на выплату получат семьи, в которых первый или второй ребёнок будет рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г., другие условия получения господдержки – среднедушевой доход не выше 1,5 величины прожиточного минимума.

В Минтруде называли среднюю величину пособия в 10,5 тыс. руб., но выплаты будут носить дифференцированный характер в зависимости от уровня жизни в регионе. Так, власти Ямала уже определили, что пособие составит 16 тыс. руб., москвичам будут выплачивать чуть больше 14 тыс. руб., жителям Ставропорльского края – 9 тыс. руб. Самые высокие пособия, более 20 тыс. руб. – получат семьи, проживающие на Чукотке и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Пособие родители будут получать ежемесячно, до достижения ребенком полутора лет. Вместе с тем Правительство не приняло решение об индексации материнского капитала, его размер составляет 453 тыс. руб., но срок работы программы продлен до 2021 г.

Напомним, что президент анонсировал запуск в 2018 г. программы по субсидированию ипотеки для семей со вторым и третьим ребенком. Семьи с детьми смогут взять жилищный займ по ставке 6% годовых.

В 2018 г. повышается МРОТ, его размер составит 9489 руб.

Налоги, сборы, платежи

Согласно распоряжению Правительства, повышение стоимости коммунальных услуг произойдет с июля 2018 г. "с учётом среднего роста платы граждан не более 4%". Средние индексы по субъектам меж тем отличаются.

Более, чем на 5%, увеличатся тарифы в Москве, Томской, Кировской, Кемеровской областях и в Башкортостане. В Санкт-Петербурге "коммуналка" подорожает сразу на 6%. Минимальная индексация в 3% предусмотрена для Новосибирской области и Северной Осетии.

Напомним, по предварительным подсчетам, в 2017 г. рост коммунальных платежей обогнал инфляцию.

Под конец 2017 г. депутаты Госдумы одобрили "налоговую амнистию" для физических лиц и предпринимателей. Им будет списана задолженность по имущественным налогам – на землю, транспорт и недвижимость, образовавшаяся на 1 января 2015 г. Обнуляются в том числе пени. Стоимость амнистии оценивается в 150 млрд руб.

Также "амнистия" коснется доходов, полученных налогоплательщиками с 1 января 2015 г. до 1 января 2017 г., при получении которых не был удержан НДФЛ налоговым агентом, и сведения о которых представлены налоговым агентом в установленном Налоговым кодексом порядке.

О необходимости освободить физлиц и предпринимателей от задолженности, которая возникла "в силу несовершенства нашей налоговой системы", заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

В законе учтено и второе предложение главы – освободить пенсионеров от "налога на шесть соток". Необлагаемый минимум увеличивается с 10 тыс. руб., до размера кадастровой стоимости участка.

Крупный бизнес, напротив, в 2018 г. обложат новым налогом, на год раньше Госдума предоставила право регионам устанавливать ставку налога на движимое имущество – станки, автомобили, иную технику. В 2018 г. будет действовать льготная максимальная ставка в размере 1,1% (вместо 2,2%), при этом регионы сами могут выбирать размер ставки и определять перечень льготников.

В большинстве субъектов на фоне дефицитных региональных бюджетов установлена максимальная ставка. Напомним, налог на движимое имущество взимался в России до 2012 г. Правительство приостановило действие статьи для проведения модернизации предприятий.

Автомобили в следующем году могут подорожать из-за повышения утилизационного сбора на 15%. Индексация заложена по проекту федерального бюджета на 2018-2020 гг., но поправки Мипромторга еще не приняты. Сборы коснутся импортных автомобилей, отечественные производители ежегодно получают субсидии.

В 2018 г. Правительство инициировало введение нового утилизационного сбора – на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения в размере 7%. На новости уже отреагировали нефтяники, руководители крупнейших компаний попросили премьера отказаться от этой меры.

Нефтегазовые "генералы" посчитали это дополнительным "налогом на инвестиции", что приведет к повышению издержек промышленных предприятий и "подорвет их конкурентные позиции на внутреннем и внешних рынках, снизит в целом инвестиции". Они попросили премьера Дмитрия Медведева проработать решение, которое исключит усиление фискальной нагрузки.

Автомобилисты

С 1 июня 2018 г. выплаты по европротоколу вырастут с 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. При этом, оформить европротокол можно даже при наличии разногласий между участниками ДТП (как и прежде, оформить документы без вызова ГАИ можно лишь в том случае, если пострадали две машины). Версии участников вносятся в бланк о ДТП.

В принятом проекте предусмотрена передача данных страховщику через мобильный сервис, ПО находится в стадии разработки. Отметим, что для Москвы, Санкт-Петербурга действует "безлимитный европротокол": если автомобили были оборудованы системами, фиксирующими факт и место ДТП с помощью спутника, то выплата по европротоколу составит 400 тыс. руб.

В 2018 г. Госдума в окончательном чтении примет поправки в КоАП, вводящие новый метод освидетельствования нетрезвых водителей. Помимо выдоха в так называемую "трубочку" и анализа мочи, вводится возможность сдачи крови.

ГД установила предельный объем содержания алкоголя в крови на уровне 0,3 грамма. Поправки призваны помочь в освидетельствовании в том случае, когда водитель находится в невменяемом состоянии или с многочисленными травмами, требующими госпитализации.

Акцизы на автомобильное топливо в 2018 г. уже традиционно будут увеличены дважды – с 1 января и 1 июля на 50 коп. за литр каждый раз. В начале года налог увеличится до 11 213 руб. т, в июле – до 11 892 руб. за т. Размер акциза на дизель после второго повышения составит 8525 руб.

В 2018 г. вступят в силу повышенные акцизные ставки на автомобили с моторами мощностью от 200 л.с. За авто с 200-300 "лошадьми" под капотом хозяин заплатит 714 руб. за одну л.с. Ставка для владельцев авто в 300-400 л.с. – 1 218 руб., для легковушки в 400-500 л.с. – 1260 руб., свыше 500 л.с. – 1302 руб.

Туристы

С 2018 года в России будет действовать система tax free: иностранные туристы не из стран ЕАЭС при совершении покупки на сумму не менее 10 тыс. руб. смогут получить компенсацию в размере НДС (18%).

Введение tax free не окажет существенного влияния на туристический поток в Россию, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. По его словам, в первую очередь, туристов привлекают исторические места, архитектурные памятники, спортивные и культурные события, а также высокий уровень сервиса, хорошая транспортная доступность и безопасность во время путешествия:

"Наличие tax free — это лишь дополнительный бонус, который позволяет снизить расходы на покупки в стране посещения, например, на приобретение сувениров. Если же рассматривать исключительно наличие tax free, эта опция может привлечь тех, кто выезжает на выходные в другую страну на шопинг. Однако предложение в российской рознице вряд ли может составить конкуренцию ассортименту в торговых центрах Европы. Плюс к этому, для таких "туристов" не стоит ограничивать выбор магазинов или регионов покупки".

По его словам, ограничение по нижнему уровню стоимости покупок, скорее только, стоит снизить до 3000 - 5000 руб., что увеличит интерес туристов к более массовым товарам, а не ограничит покупки только в люксовых магазинах.

Для российских туристов, отдыхающих внутри страны, 2018 г. принесет больше расходов. В Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях начнет действовать курортный сбор. По идее законодателей, деньги пойдут на сохранение, восстановление и развитие объектов лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения.

Размер курортного сбора устанавливают регионы: в Крыму и Краснодарском крае он составит 10 руб. за сутки размещения с человека, в Ставрополье – 50 руб., на Алтае – 30 руб.

Алкогольные напитки

С 2018 г. вводится запрет на производство и продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков – с содержанием этилового спирта менее 15% и тонизирующими компонентами. Исключение – продукция, поставляемая на экспорт.

В 2018 г. могут быть установлены минимальные розничные цены на вино. Инициативу планирует внести Минсельхоз. Это не первое подобное предложение ведомства, однако если раньше речь шла о планке на уровне 250 руб. за бутылку, то теперь ее опустили до 180-190 руб.

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