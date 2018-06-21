Президент обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос обмена заключенных. Телефонный разговор состоялся 21 июня.

В этот же день послы стран Большой семерки заявили о своей обеспокоинности ситуацией с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который уже 39 дней держит голодовку в российской колонии, пишет со ссылкой на .

Накануне генсек Совета Европы Турбйорн Ягланд заявил о своей готовности лично подать прошение о помиловнии Сенцова, приговоренного в к 20 годам колонии по обвинению в терроризме.

Тем временем Европейский суд по правам человека направил российским властям требование о здоровье Сенцова, а омбудсмены Украины и России пытаются договориться о синхронном посещении заключенных. Корреспондент.net собрал подробности того, как договариваются об обмене.

Разговор Порошенко и Путина

Украинский президент по телефону призвал Путин освободить украинских заключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

"Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - сообщает пресс-служба Порошенко.

На сайте Кремля говорится, что во время разговора была "затронута тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских - в России".

Разговор о заключенных между Порошенко и Путиным также состоялся 9 июля. Тогда президенты договорились о посещении омбудсменами Украины и содержащихся в заключении граждан.

В свою очередь в Кремле уточнили, что разговор инициировала украинская сторона. В сообщении пресс-службы президента говорится, что Путин "подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине".

Встреча омбудсменов и обмен

В министерстве иностранных дел Украины говорили, что рассматривают все возможные варианты для освобождения Сенцова, в том числе обмен на арестованного по подозрению в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Путин 7 июня заявил, что Россия об этом не думала, отметив, что дела Вышинского и Сенцова - "это совершенно разные, несопоставимые вещи".

Еще до ареста Вышинского связывал перспективы возвращения Сенцова в Украину с россиянами, попавшими в плен после начала конфликта в Донбассе.

Задержанных на востоке Украины граждан думали выдать ЛДНР в декабре прошлогогода, в ходе масштабного обмена. Но в последний момент исключил россиян из своего обменного списка.

В начале июня 2018 года вице-спикер Верховной Рады сообщила, что Украина готова передать Москве 23 осужденных россиянина "ради освобождения Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Павла Гриба".

Кольченко, Сенцова, Балуха и Клыха (те, кто объявлял голодовку) в ближайшее время надеется посетить в российских колониях украинский омбудсмен . Об этом договаривались Путин и Порошенко.

и президент Украины в ходе телефонного разговора достигли договоренности о посещении Уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. Позднее мы обменялись списками по 34 человека, которых планируем посетить до августа. Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договорённостей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить «дорожную карту», основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений. Мы обменялись списками граждан из 34 фамилий, которых хотели бы посетить в местах лишения свободы в России и на Украине, и обговорили график взаимных визитов: мы обращаемся с письмами о взаимном посещении четырёх заключённых по выбору каждой стороны. #москалькова #денисова #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #правачеловека #humanrights #ombudsman Публикация от (@moskalkova.official) 19 Июн 2018 в 5:03 PDT

По словам Денисовой, первым номером в украинском списке был Сенцов. Однако власть ИК-8 в Ямало-Ненецком автономном округе не позволила омбудсмену встретиться с режиссером, и добиться разрешения на посещение ей пока не удалось.

В списках осужденных, которых уполномоченные двух стран собираются посетить, по 34 человека с каждой стороны. 19 июня российский омбдсмен Татьяна Москалькова и Денисова обменялись письмами с фамилиями тех соотечественников, встречи с которыми находятся в приоритете.

Владимир Балух - крымский фермер и активист. После аннексии Крыма отказался от российского гражданства, а на крыше своего дома, держал поднятым украинский флаг.

Олег Сенцов и Александр Кольченко - жители Крыма, задержанные в мае 2014 года. По версии следствия, они вместе с двумя сообщниками готовили теракты.

Станислав Клых - киевлянин, арестованный в Орле, куда он приехал встретиться со знакомой, в августе 2014 года. Его обвинили в участии в первой чеченской войне на стороне сепаратистов.

Российский омбудсмен хочет посетить Алексея Седикова, Кирилла Вышинского, Елену Одновол, Максима Одинцова и Александра Баранова.

Алексей Седиков - приехал из Архангельской области на Донбасс, где записался в добровольцы. Его обвиняют в участии в террористической организации.

Кирилл Вышинский - уроженец Днепра. Журналист, после Евромайдана возглавивший киевское представительство РИА Новости.

Елена Одновол - российские и крымские СМИ называют ее известным волонтером и общественным деятелем. Украинские правоохранители заявляют, что она руководила сбором подписей за кандидата в президенты Владимира Путина.

Александр Баранов и Максим Одинцов - приняли присягу на верность России после аннексии Крыма, находясь на тот момент на службе в Вооруженных силах Украины.

Европа призывает Россию

20 июня Европейский суд по правам человека направил правительству России требование с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова до 27 июня.

"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления", - сообщил глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

Также ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку.

Голодовка Сенцова

Украинский режиссер объявил голодовку 39 дней назад. 21 июня Денисова сообщила, что Сенцов находится в медицинской части и у него есть проблемы со здоровьем.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные два литра", - пишет Денисова в Facebook.

Адвокат рассказал, что на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.

"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться", - говорит Денисова.

В свою очередь, российский омбудсмен заявила, что Сенцов выглядит хорошо и набрал несколько килограмм. Она заявила, что Сенцов находится у нее на особом контроле.

"Каждый день к нему ходит локальный уполномоченный Анатолий Сак. Это такой твердый человек, старой еще закалки. От него так легко не отделаешься. И вот он практически в ежедневном режиме присылает мне отчеты, даже с фотографиями", - сообщила Москалькова.

Она отметила, что 40 дней голодовки не отразились на внешнем виде заключенного.

"Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга - это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо", - заявила российский омбудсмен.

Она подчеркнула, что Сенцов "получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки".

"С собственного согласия получает. То есть у него действительно там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест - это его законное право", - добавила Москалькова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира