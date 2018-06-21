|Как Украина и РФ договариваются по заключенным
|21.06.2018 21:22
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Президент обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос обмена заключенных. Телефонный разговор состоялся 21 июня.
В этот же день послы стран Большой семерки заявили о своей обеспокоинности ситуацией с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который уже 39 дней держит голодовку в российской колонии, пишет со ссылкой на .
Накануне генсек Совета Европы Турбйорн Ягланд заявил о своей готовности лично подать прошение о помиловнии Сенцова, приговоренного в к 20 годам колонии по обвинению в терроризме.
Тем временем Европейский суд по правам человека направил российским властям требование о здоровье Сенцова, а омбудсмены Украины и России пытаются договориться о синхронном посещении заключенных. Корреспондент.net собрал подробности того, как договариваются об обмене.
Разговор Порошенко и Путина
Украинский президент по телефону призвал Путин освободить украинских заключенных, содержащихся в российских тюрьмах.
"Он также отметил важность допуска Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам", - сообщает пресс-служба Порошенко.
На сайте Кремля говорится, что во время разговора была "затронута тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских - в России".
Разговор о заключенных между Порошенко и Путиным также состоялся 9 июля. Тогда президенты договорились о посещении омбудсменами Украины и содержащихся в заключении граждан.
В свою очередь в Кремле уточнили, что разговор инициировала украинская сторона. В сообщении пресс-службы президента говорится, что Путин "подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине".
Встреча омбудсменов и обмен
В министерстве иностранных дел Украины говорили, что рассматривают все возможные варианты для освобождения Сенцова, в том числе обмен на арестованного по подозрению в госизмене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.
Путин 7 июня заявил, что Россия об этом не думала, отметив, что дела Вышинского и Сенцова - "это совершенно разные, несопоставимые вещи".
Еще до ареста Вышинского связывал перспективы возвращения Сенцова в Украину с россиянами, попавшими в плен после начала конфликта в Донбассе.
Задержанных на востоке Украины граждан думали выдать ЛДНР в декабре прошлогогода, в ходе масштабного обмена. Но в последний момент исключил россиян из своего обменного списка.
В начале июня 2018 года вице-спикер Верховной Рады сообщила, что Украина готова передать Москве 23 осужденных россиянина "ради освобождения Сенцова, Александра Кольченко, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Павла Гриба".
Кольченко, Сенцова, Балуха и Клыха (те, кто объявлял голодовку) в ближайшее время надеется посетить в российских колониях украинский омбудсмен . Об этом договаривались Путин и Порошенко.
По словам Денисовой, первым номером в украинском списке был Сенцов. Однако власть ИК-8 в Ямало-Ненецком автономном округе не позволила омбудсмену встретиться с режиссером, и добиться разрешения на посещение ей пока не удалось.
В списках осужденных, которых уполномоченные двух стран собираются посетить, по 34 человека с каждой стороны. 19 июня российский омбдсмен Татьяна Москалькова и Денисова обменялись письмами с фамилиями тех соотечественников, встречи с которыми находятся в приоритете.
Владимир Балух - крымский фермер и активист. После аннексии Крыма отказался от российского гражданства, а на крыше своего дома, держал поднятым украинский флаг.
Олег Сенцов и Александр Кольченко - жители Крыма, задержанные в мае 2014 года. По версии следствия, они вместе с двумя сообщниками готовили теракты.
Станислав Клых - киевлянин, арестованный в Орле, куда он приехал встретиться со знакомой, в августе 2014 года. Его обвинили в участии в первой чеченской войне на стороне сепаратистов.
Российский омбудсмен хочет посетить Алексея Седикова, Кирилла Вышинского, Елену Одновол, Максима Одинцова и Александра Баранова.
Алексей Седиков - приехал из Архангельской области на Донбасс, где записался в добровольцы. Его обвиняют в участии в террористической организации.
Кирилл Вышинский - уроженец Днепра. Журналист, после Евромайдана возглавивший киевское представительство РИА Новости.
Елена Одновол - российские и крымские СМИ называют ее известным волонтером и общественным деятелем. Украинские правоохранители заявляют, что она руководила сбором подписей за кандидата в президенты Владимира Путина.
Александр Баранов и Максим Одинцов - приняли присягу на верность России после аннексии Крыма, находясь на тот момент на службе в Вооруженных силах Украины.
Европа призывает Россию19 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призывает помиловать Сенцова на гуманитарных основаниях. "Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден на гуманитарных основаниях. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", - сказал Ягланд во время встречи в России с омбудсменом Москальковой. Также он заявил, что готов лично подать просьбу о помиловании украинца. "Если необходимо подать просьбу о его помиловании, я с удовольствием ее подам на основе Европейской конвенции по правам человека", - подчеркнул Ягланд.
20 июня Европейский суд по правам человека направил правительству России требование с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова до 27 июня.
"Суд запросил у правительства России информацию о соблюдении в отношении заявителя требований статей 2, 3 и 5 Конвенции в связи с его голодовкой. По сути это означает, что власти обязаны не допустить смерти Сенцова, но и не вправе использовать способы принудительного кормления", - сообщил глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.
Также ЕСПЧ предложил Сенцову прекратить голодовку.21 июня послы стран Большой семерки в Украине выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с Сенцовым и другими украинскими заключенными в России. "Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовым, а также с другими украинскими заключенными и задержанными в России. Их освобождение как часть широкого двустороннего обмена задержанными будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в сообщении.
Голодовка Сенцова
Украинский режиссер объявил голодовку 39 дней назад. 21 июня Денисова сообщила, что Сенцов находится в медицинской части и у него есть проблемы со здоровьем.
"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные два литра", - пишет Денисова в Facebook.
Адвокат рассказал, что на 26-й день голодовки у Сенцова был кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии.
"Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться", - говорит Денисова.
В свою очередь, российский омбудсмен заявила, что Сенцов выглядит хорошо и набрал несколько килограмм. Она заявила, что Сенцов находится у нее на особом контроле.
"Каждый день к нему ходит локальный уполномоченный Анатолий Сак. Это такой твердый человек, старой еще закалки. От него так легко не отделаешься. И вот он практически в ежедневном режиме присылает мне отчеты, даже с фотографиями", - сообщила Москалькова.
Она отметила, что 40 дней голодовки не отразились на внешнем виде заключенного.
"Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга - это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо", - заявила российский омбудсмен.
Она подчеркнула, что Сенцов "получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки".
"С собственного согласия получает. То есть у него действительно там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест - это его законное право", - добавила Москалькова.