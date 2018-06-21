Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву для согласования встречи Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Болтон приедет в Москву в конце июня Фото: ЕРА "25–27 июня Болтон встретится с американскими союзниками в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, и отправится в Москву, чтобы обсудить потенциальную встречу президентов Трампа и Путина", – написал он. On June 25-27, U.S. National Security Advisor John Bolton will meet with U.S. allies in London and Rome to discuss national security issues, and travel to Moscow to discuss a potential meeting between Presidents Trump and Putin. — Garrett Marquis (@GMarquis45) 21 июня 2018 г. 7 июля 2017 года Трамп и Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20 минут вместо запланированных 35 минут. Тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что между президентами была "позитивная химия". Результатом переговоров стало, в частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе Сирии, а также договоренность создать постоянный канал общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.5 ноября 2017 года Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в рамках своего турне по странам Азии, но 10 ноября спикер администрации президента США Сара Сандерс сообщила, что встречи не будет, так как произошла нестыковка в расписании.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Они стояли рядом во время церемонии фотографирования в национальных костюмах. Когда Трамп подошел, главы государств обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.1 июня источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом доме готовят встречу Трампа с Путиным, однако президент США сосредоточен на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.7 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Европейском союзе сообщило, что Путин во время визита в Австрию просил канцлера страны Себастьяна Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но даты и места встречи не называл. Газета The Washington Post сообщала, что встреча может пройти во время саммита НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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