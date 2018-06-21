|Ивано-Франковский горсовет заявляет о "пропаганде гомосексуализма" государством и школой
|21.06.2018 21:26
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Франковские депутаты выступают в защиту «традиционных семейных ценностей" в системе образования Украины и выдвинули требования к Гройсмана и ГриневичНа очередной 20-й сессии Ивано-Франковского городского совета депутаты поддержали Обращение к премьер-министру и министру образования о недопустимости пропаганды гомосексуализма.
Фото: kurs.if.ua
Обращение к премьер министру Украины Владимиру Гройсману и министерке образования и науки Украины Лилии Гриневич "О недопустимости пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей в системе образования Украины" зачитал депутат Ивано-Франковского городского совета Роман Марцинкив.
В обращении говорится, что депутаты Ивано-Франковского городского совета "с большим возмущением" воспринимают попытки "навязывать украинскому обществу антиморальные нормы однополых пар, вроде как проявление естественности и гуманизма".
"Пропаганда государством и отдельными политическими силами гомосексуализма, публичная демонстрация на парадах и попытки внедрить эти нормы в воспитание детей лишний раз будоражат украинское общество и усиливает градус общественного напряжения в стране... Мы с большой тревогой воспринимаем попытки навязывать нашим детям во время их обучение в средней школе чужое национальном пониманию понятия о естественности однополых пар, формирования у наших детей мысли, что такие пары является одной из разновидностей семьи. в частности, такие попытки осуществляется под выгля дом преподавания предмета "Гражданское образование" и других учебников, по которым планируют обучать детей с 1-го сентября 2018", - заявляют депутаты.
Также они объявили о солидарности с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций по "недопустимости внедрения в школьное образование так называемой гендерной идеологии - отличного от понятия равенства прав женщин и мужчин, а также проведения других пагубных для молодого поколения социальных экспериментов с помощью антидискриминационной экспертизы учебников и образовательных программ".
"Навязывание детям взглядов про якобы "естественность" однополых пар является грехом перед Богом, противоречит Конституции и законодательству Украины, подрывает основы общественной морали, создает огромные риски как для будущего украинской семьи, так и украинского общества в целом", - отмечают депутаты.
В обращении они выдвинули три требования к Гройсману и Гриневич:
1) не допустить распространения в украинских школах учебников, противоречащие конституционно определенном понятию семьи и принципам общественной морали;
2) обеспечить размещение полного текста всех учебников, издание которых планируется за государственный счет на сайте Министерства образования и науки Украины, для осуществления общественного обсуждения и родительского контроля в процессе проведения экспертизы при конкурсного отбора проектов учебников;
3) изменить направление осуществления антидискриминационной (гендерной) экспертизы при Министерстве образования и науки Украины на морально-патриотический, привлекая также к ее проведению специалистов, рекомендованных научными учреждениями, учреждениями высшего и последипломного педагогического образования, профильными общественными организациями, религиозными организациями.
Фото: mrada.if.ua
Фото: mrada.if.ua
Фото: mrada.if.ua
Фото: mrada.if.ua
Фото: mrada.if.ua
Напомним, в марте в Ивано-Франковске сорвали лекцию о феминитиве.
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