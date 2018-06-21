Обращение к премьер министру Украины Владимиру Гройсману и министерке образования и науки Украины Лилии Гриневич "О недопустимости пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей в системе образования Украины" зачитал депутат Ивано-Франковского городского совета Роман Марцинкив.

В обращении говорится, что депутаты Ивано-Франковского городского совета "с большим возмущением" воспринимают попытки "навязывать украинскому обществу антиморальные нормы однополых пар, вроде как проявление естественности и гуманизма" .

"Пропаганда государством и отдельными политическими силами гомосексуализма, публичная демонстрация на парадах и попытки внедрить эти нормы в воспитание детей лишний раз будоражат украинское общество и усиливает градус общественного напряжения в стране... Мы с большой тревогой воспринимаем попытки навязывать нашим детям во время их обучение в средней школе чужое национальном пониманию понятия о естественности однополых пар, формирования у наших детей мысли, что такие пары является одной из разновидностей семьи. в частности, такие попытки осуществляется под выгля дом преподавания предмета "Гражданское образование" и других учебников, по которым планируют обучать детей с 1-го сентября 2018" , - заявляют депутаты.

Также они объявили о солидарности с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций по "недопустимости внедрения в школьное образование так называемой гендерной идеологии - отличного от понятия равенства прав женщин и мужчин, а также проведения других пагубных для молодого поколения социальных экспериментов с помощью антидискриминационной экспертизы учебников и образовательных программ" .

"Навязывание детям взглядов про якобы "естественность" однополых пар является грехом перед Богом, противоречит Конституции и законодательству Украины, подрывает основы общественной морали, создает огромные риски как для будущего украинской семьи, так и украинского общества в целом" , - отмечают депутаты.

В обращении они выдвинули три требования к Гройсману и Гриневич:

1) не допустить распространения в украинских школах учебников, противоречащие конституционно определенном понятию семьи и принципам общественной морали;

2) обеспечить размещение полного текста всех учебников, издание которых планируется за государственный счет на сайте Министерства образования и науки Украины, для осуществления общественного обсуждения и родительского контроля в процессе проведения экспертизы при конкурсного отбора проектов учебников;

3) изменить направление осуществления антидискриминационной (гендерной) экспертизы при Министерстве образования и науки Украины на морально-патриотический, привлекая также к ее проведению специалистов, рекомендованных научными учреждениями, учреждениями высшего и последипломного педагогического образования, профильными общественными организациями, религиозными организациями.

Фото: mrada.if.ua

Фото: mrada.if.ua

Фото: mrada.if.ua

Фото: mrada.if.ua

Фото: mrada.if.ua

Напомним, в марте в Ивано-Франковске сорвали лекцию о феминитиве .

В апреле в Ивано-Франковске провели акцию за запрет гомосексуализма .