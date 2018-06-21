Правозащитные организации блокировали реформирование Совета по правам человека ООН, таким образом действуя на стороне России и Китая, заявила посол США при ООН Никки Хейли. Хейли: Правозащитники встали на сторону России и Китая против Соединенных Штатов Фото: ЕРА По словам Хейли, правозащитники работают против США и частично виноваты в выходе страны из организации."Ваши усилия по блокированию переговоров и предотвращению реформы стали одним из факторов, которые подтолкнули США к выходу из состава Совета", – отметила она. .⁦@nikkihaley⁩ sends letter to human rights orgs telling them their efforts to “block negotiations and thwart reform were a contributing factor” in US decision to withdraw from #UN human rights council pic.twitter.com/G4Ejf05Qnr — Whitney Hurst (@whitney_hurst) 20 червня 2018 р. Хейли заявила, что правозащитники "встали на сторону России и Китая против Соединенных Штатов по одному из ключевых вопросов, касающихся прав человека".Так, в мае 2018 года правозащитные организаций высказали обеспокоенность предложенным США проектом резолюции по реформированию Совета. Правозащитники решили, что предложение Соединенных Штатов может ослабить права Совета.Директор Human Rights Watch по делам ООН Луи Шарбоно уже назвал абсурдными обвинения США. По его словам, США обвиняют правозащитников в собственных неудачах.19 июня государственный секретарь Майк Помпео и Хейли объявили о выходе США из СПЧ. Последняя отметила, что в совет входят представители государств с репрессивными режимами, однако при этом организация позволяет себе критиковать политику Израиля в отношении Палестины и традиционно занимает антиизральскую позицию."Мы делаем этот шаг, потому что наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека", – пояснила Хейли.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление по поводу действий Вашингтона. Постоянное представительство РФ при ООН назвало позицию США "циничной". Также Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021–2023 годы. По словам спикера Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, США могут утратить свой статус "чемпиона по борьбе за демократию на мировой арене".Совет по правам человека – это межправительственный орган системы ООН, в состав которого до последнего времени входило 47 государств, ответственных за защиту прав человека по всему миру. Срок полномочий каждого члена составляет три года, они избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Места распределяются по географическому принципу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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