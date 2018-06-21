Польские малые и средние предприятия все чаще привлекают иностранных работников, в частности - украинцев. Об этом сообщает издание "Польское радио", ссылаясь на рапорт Ассоциации правового вмешательства, передает

Как объясняет председатель Ассоциации профессор Витольд Клаус, более половины малых и две трети средних фирм трудоустраивают по крайней мере одного иностранца. Опрос проводился между предпринимателей, которые нанимают иностранцев из-за рубежа, а также и тех, кто этого не делает.

Исследование показывает, что проблемой является несоответствие компетенций иностранных работников с потребностями работодателей, особенно в строительстве и промышленности. Поэтому, как отмечают эксперты, необходимы курсы, которые можно проводить и в Польше, и в Украине.

Исследование также показывает, что четверть компаний, в которых работают иностранцы, признают, что они платят им ниже ставок, предлагаемых польским работникам, хотя значительно больший процент - 42 процента - заявляет, что платят так же.

Кроме того, между компаний, у которых уже работают иностранцы, почти 81% респондентов рассматривают возможность привлечения большего количества людей, преимущественно из Украины.

Как сообщал только 7% украинских студентов, обучающихся в Польше, намерены вернуться домой по завершении обучения.

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