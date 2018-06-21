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Влащенко о законопроекте с внесудебной блокировкой сайтов: Обратите внимание, как голосуют бывшие журналисты
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21.06.2018 21:36
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"Особенно пикантным" телеведущая Наташа Влащенко назвала решение
нардепов от Блока Петра Порошенко Светланы Залищук и Мустафы Найема
воздержаться при голосовании за законопроект, который разрешит
внесудебную блокировку сайтов. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Влащенко: Ни один человек не проголосовал против
закона Фото: Наташа Влащенко / Facebook "Обратите внимание, как
голосуют бывшие журналисты: [нардеп от Блока Петра Порошенко
Владимир] Арьев, [нардеп от "Народного фронта" Сергей] Высоцкий,
[нардеп от НФ Виктория] Сюмар, [нардеп от НФ Татьяна] Черновол,
[нардеп от БПП Вадим] Денисенко – "за". [Нардеп от БПП
Светлана] Залищук, [нардеп от БПП Мустафа] Найем –
воздержались. [Нардеп от БПП Сергей] Лещенко, [нардеп от НФ
Николай] Княжицкий – не голосовали. И ни один человек не
проголосовал против закона, дающего возможность блокировать сайты
без постановления суда. Особенно пикантно это
"воздержались", – отметила она.
https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1254526318017088
В комментариях Сюмар подчеркнула, что голосование было только о
внесении законопроекта в повестку дня."Это дает возможность
рассмотреть по сути. И уже тогда – голосовать "за" или
"против", – подчеркнула нардеп.
https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/1254526318017088?comment_id=1254535904682796&reply_comment_id=1254539081349145
О включении проекта закона в повестку дня сообщила сегодня нардеп
от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова. "Законопроект внесен
нардепами из комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником,
Дмитрием Тымчуком, Татьяной Чорновол и имеет благородное
название – "по противодействию угрозам национальной
безопасности в информационной сфере", – написала она.
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