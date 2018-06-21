Нардеп Олег Мусий призвал Петра Порошенко направить главу в правильное русло,передает со ссылкой на .

Обратиться к президенту страны народного депутата вынудила ситуация на одесском "Интерхиме", который на протяжении последних трех месяцев находится под жестким прессингом .

"Сегодня мы наблюдаем маски-шоу на самом передовом фармпредприятии страны со 100% украинских инвестиций. У меня вопрос к народным депутатам и руководству страны: когда вы последовательны, когда принимаете законы, запрещающие кошмарить бизнес, или когда допускаете трёхмесячные проверки СБУ? С каких пор вы, господин Грицак, крышуете уничтожение бизнеса в Украине? Почему вы крышуете Супрун, которая закупает препараты у страны-агрессора, и кошмарите украинского производителя?" - заявил Олег Мусий сегодня во время брифинга в .

Он также призвал президента Украины Петра Порошенко повлиять на главу Василия Грицака.

"Обращаюсь также к Петру Алексеевичу. Направьте своего подчинённого в русло защиты национальных интересов Украины, а не уничтожения трудового коллектива предприятия, платящего налоги в размере 130 млн грн в год, единственного в стране производителя препаратов для онкобольных в терминальной стадии. Такие несвойственные функции, как вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий, давно пора было остановить", - обратился к президенту Мусий.

Олега Мусия поддержали нардепы и Андрей Шипко. Во время брифинга также прозвучало предупреждение руководству страны о забастовке трудового коллектива "Интерхима", если его обращение о прекращении вмешательства Службы безопасности Украины в хозяйственную деятельность предприятия не будет удовлетворено.

"Мы не в силах терпеть беспочвенные обвинения в наш адрес о сотрудничестве со страной-агрессором. Более того, мы знаем, что эти межклановые разборки ведутся за счет 130 млн грн нами же уплаченных налогов", - заявил глава забастовочного комитета "Интерхима" Александр .

Сопредседатель депутатской группы "Партия "Возрождение" передал спикеру парламента обращение с подписями народных депутатов к руководству Верховной Рады, а также глав и с требованием расследовать вчерашние события в Харьковском горсовете.

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