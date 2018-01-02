Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, бывшего председателя Львовского областного совета Ореста Фурдичко и его сообщника на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Их задержали сразу после получения первой части неправомерной выгоды в размере 300 тысяч долларов.

"По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тысяч долларов США якобы для передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. Сумма предполагалась за беспрепятственное исполнение договора о совместной деятельности между указанным научно-исследовательским учреждением и субъектом хозяйствования", - говорится в сообщении.

Задержанным уже сообщили о подозрении по признакам преступления, которое предусмотрено ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины.

"1 января 2018 года следственным судьей подозреваемому директору научно-исследовательского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его подельнику - содержание под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен", - добавили в НАБУ.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании директора "Международного аэропорта "Николаев" Михаила Галайко .

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