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"Первый канал" убрал из эфира программу Познера с Лимоновым
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21.06.2018 21:44
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Журналист Владимир Познер не смог назвать причину, почему
федеральный "Первый канал" не выпустил в эфир его программу с
писателем Эдуардом Лимоновым. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Познер: К сожалению, я не могу
вам сказать причину. Она не имеет отношения к Лимонову
Фото: ЕРА Познер не смог назвать причину снятия программы с
эфира."Она не имеет отношения к Лимонову непосредственно.
Не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения
к содержанию. Может, как-нибудь потом скажу больше", –
уточнил он.По словам журналиста, он "предупредил руководство", что
расскажет о ситуации со снятием программ, если его спросят. Познер
планировал дать программу в эфир 4 июня, но его
попросили сделать другой выпуск. Журналист был уверен, что
программа с Лимоновым выйдет 18 июня, однако ее опять сняли с
эфира."Если Лимонов злится, он прав. Я разделяю его недовольство и
сам недоволен. Но бывают такие ситуации, у меня и в Америке это
случалось", – подчеркнул он.Познер добавил, что надеется на
выход программы в будущем.В комментарию The Insider Лимонов не смог
назвать причину снятия программы с эфира и предложил спросить об
этом у Познера и "Первого канала"."Первый канал" сообщил
"Интерфаксу", что программу отменили ввиду трансляции чемпионата
мира по футболу, из-за которой сместились сетка программ.
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