Журналист Владимир Познер не смог назвать причину, почему федеральный "Первый канал" не выпустил в эфир его программу с писателем Эдуардом Лимоновым. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Познер: К сожалению, я не могу вам сказать причину. Она не имеет отношения к Лимонову Фото: ЕРА Познер не смог назвать причину снятия программы с эфира."Она не имеет отношения к Лимонову непосредственно. Не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения к содержанию. Может, как-нибудь потом скажу больше", – уточнил он.По словам журналиста, он "предупредил руководство", что расскажет о ситуации со снятием программ, если его спросят. Познер планировал дать программу в эфир 4 июня, но его попросили сделать другой выпуск. Журналист был уверен, что программа с Лимоновым выйдет 18 июня, однако ее опять сняли с эфира."Если Лимонов злится, он прав. Я разделяю его недовольство и сам недоволен. Но бывают такие ситуации, у меня и в Америке это случалось", – подчеркнул он.Познер добавил, что надеется на выход программы в будущем.В комментарию The Insider Лимонов не смог назвать причину снятия программы с эфира и предложил спросить об этом у Познера и "Первого канала"."Первый канал" сообщил "Интерфаксу", что программу отменили ввиду трансляции чемпионата мира по футболу, из-за которой сместились сетка программ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки его что познер эфира причину Теги: мир