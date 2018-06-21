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В Украине создадут две новые авиакомпании, - Емельян
21.06.2018 21:45
В Украине создадут две новые авиакомпании, - Емельян
Одна из них будет международной, вторая - с украинским капиталом
В Украине создадут две новые авиакомпании: с международным и украинским капиталом.
В Украине создадут две новые авиакомпании, - Емельян Владимир Омельян. Фото: mtu.gov.ua

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян во время встречи с бизнесом в Европейской Бизнес Ассоциации.

"Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украину. Одна международная, а вторая - с украинским капиталом", - цитирует Емельяна УНИАН.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины и Нyperloop Transportation Technologies подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

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