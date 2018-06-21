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Крістен Стюарт вийшла у світ разом зі своєю дівчиною (ФОТО)
21.06.2018 21:47
28-річні зірки, актриса Крістен Стюарт і модель Стелла Максвелл, якийсь час не з'являлися на публіці, що породило низку чуток про їх розставання. Але тепер закохані знову разом і, судячи з усього, відмінно проводять час удвох. Нагадаємо, що вони знаходяться в стосунках майже два роки.

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Днями дівчата відправилися за покупками в магазин органічних продуктів Gelson's Мarket: Крістен відповідально везла візок, навантажений покупками, а Стелла несла в руках один великий пакет.

Для цієї прогулянки Крістен вибрала коротку футболку забарвлення хакі, широкі білі спортивні штани і кеди від adidas. А Стелла відправилася по магазинах в образі total-black, надівши чорну футболку, спортивні штани та кросівки. Щоб сховатися від яскравого сонця і настирливих поглядів, дівчата взяли з собою темні сонцезахисні окуляри.

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