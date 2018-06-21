|Крістен Стюарт вийшла у світ разом зі своєю дівчиною (ФОТО)
|21.06.2018 21:47
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Днями дівчата відправилися за покупками в магазин органічних продуктів Gelson's Мarket: Крістен відповідально везла візок, навантажений покупками, а Стелла несла в руках один великий пакет.
Для цієї прогулянки Крістен вибрала коротку футболку забарвлення хакі, широкі білі спортивні штани і кеди від adidas. А Стелла відправилася по магазинах в образі total-black, надівши чорну футболку, спортивні штани та кросівки. Щоб сховатися від яскравого сонця і настирливих поглядів, дівчата взяли з собою темні сонцезахисні окуляри.
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