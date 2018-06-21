|И.о. директора Нежинского завода вооружений погорел на взятке
|21.06.2018 21:50
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Военная прокуратурой задержала ВИО директора Нежинского завода вооружений, который подозревается в вымогательстве взятки 10 тысяч гривен. Об этом сообщила военная прокуратура Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины, передает
“Задержаны временно исполняющий обязанности директора ГП ”Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения“ и посредник после получения последними неправомерной выгоды в размере 10 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Установлено, что неправомерную выгоду ВИО директора ГП “Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения” требовал и получил от уволенного работника завода в сговоре с военнослужащим одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины за выдачу справки о задолженности по выплате заработной платы. Такая справка необходима для обращения в суд и поддержания исковых требований в суде в пользу уволенного работника.
Подозреваемые задержаны около 12:00 четверга, 21 июня
2018 года, в служебном кабинете ВИО директора предприятия.
Полученные в качестве неправомерной выгоды деньги изъяты при обыске
из сейфа руководителя завода. Продолжаются неотложные
следственные действия.
Подозреваемому грозит от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, за продажу установки для боевого вертолета на 5 лет лишения свободы осуждены два руководителя “Авиакона”.