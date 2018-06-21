21 июня в 21.00 в Нижнем Новгороде состоится центральный матч второго тура группы D: Аргентина встретится с Хорватией. Южноамериканцы в первом туре не смогли одолеть Исландию (1:1) и теперь не имеют права на ошибку, в то время как Хорватия без проблем разобралась с Нигерией (2:0) и может обеспечить себе выход в плей-офф. "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Месси попытается забить хорватам свой первый мяч на чемпионате мира Фото: ЕРА // // Главный арбитр матча – Равшан Ирматов (Узбекистан). 40-летний рефери работал на матче чемпионата мира 2010 года, в котором Аргентина разгромно проиграла Германии (0:4). В 2008 и 2009 годах Азиатская конфедерация футбола признавала Ирматова лучшим судьей континента.Букмекеры считают сборную Аргентины фаворитом с небольшим перевесом. Компания William Hill принимает ставки на победу южноамериканцев с коэффициентом 2,15, на ничью – 3,20, на Хорватию – 3,60. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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