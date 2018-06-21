Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили оперуполномоченного одного из районных подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области на взятке. Об этом сообщила пресс-центр СБУ, передает .

"Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке оперуполномоченного одного из районных подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области. Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от местного жителя три тысячи американских долларов за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали на рабочем месте во время получения им всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась при поддержке подразделения внутренней безопасности Национальной полиции.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области и главного государственного ревизора - инспектора ГУ ГФС в Сумской области задержали на взятке в 60 тыс. грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира