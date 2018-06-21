Футбольная сборная Аргентины не смогла выиграть и во втором матче на чемпионате мира, уступив сборной Хорватии со счетом 0:3. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ребич забил первый мяч своей команды Фото: ЕРА Поединок проходил в Нижнем Новгороде.Первый мяч забил на 53-й минуте Анте Ребич, второй, на 80-й – Лука Модрич. Третий мяч влетел в ворота южноамериканцев уже в компенсированное время, после удара Ивана Ракитича.Не сумев победить во втором матче чемпионата и набрав только одно очко, аргентинцы рискуют не попасть в плей-офф турнира.22 июня второй тур в группе завершится матчем Исландия – Нигерия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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