Футбольная сборная Аргентины не смогла выиграть и во втором матче
на чемпионате мира, уступив сборной Хорватии со счетом 0:3. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Ребич забил первый
мяч своей команды Фото: ЕРА Поединок проходил в Нижнем
Новгороде.Первый мяч забил на 53-й минуте Анте Ребич, второй, на
80-й – Лука Модрич. Третий мяч влетел в ворота южноамериканцев
уже в компенсированное время, после удара Ивана Ракитича.Не сумев
победить во втором матче чемпионата и набрав только одно очко,
аргентинцы рискуют не попасть в плей-офф турнира.22 июня второй тур
в группе завершится матчем Исландия – Нигерия.
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