Климкин: Убийство юриста Ноздровской – вызов для государства и тест для общества на способность защищать женщин-активисток

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что убийство юриста Ирины Ноздровской является вызовом для государства и тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток.

"У нас стало лучше с жен(скими) конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И.Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защиты женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспе(чить)", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере во вторник.

Как сообщалось, правозащитница, адвокат И.Ноздровская исчезла в конце 2017 года и найдена мертвой 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем уточнил, что речь идет об И.Ноздровской, которая долгое время добивалась приговора для убийцы своей сестры Светланы, погибшей во время ДТП в сентябре 2015 года. "Девушку сбил пьяный водитель, племянник председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Несмотря на очевидный состав преступления, родственники добивались справедливости более двух лет. Ирина Ноздровская, адвокат по образованию, лично вела это дело, выступала в суде, за что часто подвергалась угрозам со стороны обвиняемого и его родственников", - написал он на своей странице в Facebook.

"В июне этого года ей таки удалось добиться справедливости – Д.Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: "Ты плохо кончишь". А через два дня, в пятницу, 29 декабря, Ирина пропала", - рассказал М.Найем.

В рамках расследования был допрошен в качестве свидетеля прежний жених И.Ноздровской Виталий Сергеев. По его словам, он в последний раз видел И.Ноздровскую в августе 2017 года.