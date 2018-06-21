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Сенцов отказался от предложения Европейского суда по правам человека прекратить голодовку
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21.06.2018 22:09
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В ответ на призыв Европейского суда по правам человека прекратить
голодовку осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов напомнил
о своей жалобе, которой суд придал приоритет, однако оставил без
движения в течение нескольких лет. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Сенцов попросил передать суду "большой привет"
Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook По его словам, на призыв ЕСПЧ
Сенцов попросил передать суду "большой привет" и напомнил о своей
жалобе, которой суд придал приоритет, однако оставил без движения в
течение нескольких лет.Сенцов был приговорен в РФ к 20
годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский
суд признал его виновным в создании в Крыму
террористического сообщества и руководстве им, покушении
на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении
огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических
актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не
признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную
голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал
освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не
включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил
с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила
Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с
уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о
синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина"
Кирилла Вышинского не выполнены.В этот день российские деятели
искусств обратились к Путину с просьбой помиловать Сенцова.Под
обращением подписались 12 человек, в том числе режиссеры Андрей
Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий
Тодоровский и Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и
Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова,
художник-мультипликатор Юрий Норштейн.Спикер Кремля Дмитрий
Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура,
которая инициируется самим осужденным".20 июня генеральный
секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил,
что готов подать прошение о помиловании
Сенцова.ЕСПЧ запросил у российских властей всю информацию о
состоянии здоровья украинского политзаключенного и предложил
Сенцову прекратить голодовку.
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