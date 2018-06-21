|Под Киевом внедорожник попал в смертельное ДТП
|21.06.2018 22:10
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Возле на Харьковской трассе внедорожник врезался в автобус.
В результате погиб один человек, передает со ссылкой на .
Как сообщается, от удара водитель автобуса погиб, внедорожник улетел на 80 м в отбойник.
Пассажир и водитель в тяжелом состоянии, последнего из салона вытаскивали спасатели.
Житель Киевской области на новом авто разбился насмерть после празднования дня рождения сына и выпускного дочери. В селе Дмитровка Киево-Святошинского района мужчина устроил пьяные гонки с полицией, врезался в дерево и перевернулся.
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