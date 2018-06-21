Возле на Харьковской трассе внедорожник врезался в автобус.

В результате погиб один человек, передает со ссылкой на .

Как сообщается, от удара водитель автобуса погиб, внедорожник улетел на 80 м в отбойник.

Пассажир и водитель в тяжелом состоянии, последнего из салона вытаскивали спасатели.

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